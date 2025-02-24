Россия видит стремление США понять причины конфликта на Украине и надеется, что это может способствовать его разрешению. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта. Мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», — сказал официальный представитель Кремля.

Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты проанализируют первопричины украинского конфликта, в отличие от ЕС и администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Песков также отметил, что Европа демонстрирует убежденность в необходимости продолжать украинский конфликт. Европейцы продолжают двигаться по пути санкционного пикирования.

«Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас, собственно, мы занимаемся с американцами», — добавил он.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз отключил от SWIFT 13 российских банков. Кроме того, ЕС запретил трансакции для кредитных и финансовых организаций, созданных не в России, которые пользуются системой передачи финансовых сообщений Центробанка.

Крупный пакет санкций ввела Австралия. Под ограничения подпали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией. В свою очередь Великобритания намерена запретить въезд на территорию страны всем высокопоставленным российским чиновникам, политикам, а также главам крупных предприятий.