Австралия ввела самый крупный с 2022 года пакет санкций против России

Австралия ввела крупный пакет антироссийских санкций, под них попали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Там отметили, что новый пакет стал самым масштабным за последние три года. Санкции коснулись российских госслужащих, и людей, которые по данным австралийских властей, участвуют в развитии сотрудничества России и КНДР.

Также новые антироссийские ограничения ввела Новая Зеландия. Санкции направили против 52 лиц и организаций. В этот перечень вошли 27 физических и 25 юридических лиц, которые имеют отношение к ВПК и компаниям, связанным с экспортом энергоносителей.

Кроме того, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о взносе в размере три миллиона долларов на восстановление и реконструкцию на Украине.