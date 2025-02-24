Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из России

The Times: Британия запретит въезд чиновникам, политикам и главам компаний из РФ

Великобритания намерена запретить въезд на территорию страны всем высокопоставленным российским чиновникам, политикам, а также главам крупных предприятий. Об этом сообщила британская газета The Times .

По данным источника издания, британское МВД введет ограничительные меры против «всех федеральных и региональных министров, а также высокопоставленных менеджеров и глав крупных компаний из России».

Соответствующий шаг, по мнению властей Британии, необходим ради увеличения давления на Россию и в то же время снижения имеющейся «национальной угрозы».

Ранее стало известно, что Великобритания подготовила самый большой пакет санкций против России.

Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал G7 усилить экономическое давление на Россию. Он призывал лидеров «Большой семерки» «максимизировать тяготы» российского руководства путем введения новых рестрикций.