ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT

В рамках нового пакета санкций Евросоюз отключил от SWIFT 13 российских банков. Это следует из опубликованного пресс-релиза на сайте Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — указали в документе.

Кроме того, ЕС запретил трансакции для кредитных и финансовых организаций, созданных не в России, которые пользуются системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка.

В черный список Евросоюз добавил 48 физических и 35 юридических лиц, а также ввел санкции против 74 судов, якобы входящих в «теневой флот» России.

Ранее Австралия ввела самый крупный с 2022 года пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией.

Они коснулись госслужащих, и людей, которые, по данным австралийских властей, участвовали в развитии сотрудничества России и Северной Кореи.