США обвинили в терроризме после удара ВСУ по Севастополю

Антонов: удар по Севастополю доказал, что США встали на сторону терроризма

Фото: РИА «Новости»

Удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS доказал, что власти Соединенных Штатов встали на сторону международного терроризма. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его процитировало РИА «Новости».

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма», — сказал он.

По его словам, власти США потворствуют ударам украинских боевиков по мирному населению. Замалчивание Белым домом преступления, которые совершили ВСУ в христианский праздник, вызывают гнев и негодование, подчеркнул дипломат. Он добавил, что США не уйдут от ответственности.

Накануне, как сообщило Минобороны, украинские боевики совершили террористическую атаку, ударив пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Крыму. Четыре из них удалось сбить. Однако одна ракета упала на пляж в Севастополе. Известно о четырех погибших и еще 151 пострадавшем.

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