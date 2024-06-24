Антонов: удар по Севастополю доказал, что США встали на сторону терроризма

Удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS доказал, что власти Соединенных Штатов встали на сторону международного терроризма. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его процитировало РИА «Новости» .

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма», — сказал он.

По его словам, власти США потворствуют ударам украинских боевиков по мирному населению. Замалчивание Белым домом преступления, которые совершили ВСУ в христианский праздник, вызывают гнев и негодование, подчеркнул дипломат. Он добавил, что США не уйдут от ответственности.

Накануне, как сообщило Минобороны, украинские боевики совершили террористическую атаку, ударив пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Крыму. Четыре из них удалось сбить. Однако одна ракета упала на пляж в Севастополе. Известно о четырех погибших и еще 151 пострадавшем.