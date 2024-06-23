Взрослый и ребенок погибли в Севастополе после атаки ВСУ
Развожаев заявил о погибших взрослом и ребенке после атаки ВСУ на Севастополь
Упавшие обломки украинских ракет в Севастополе убили двух мирных жителей города. Один из них — двухлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация в бывшем поселке Учкуевка очень тяжелая. Туда направили все доступные бригады медицинской помощи. Часть раненых уже доставили в больницы для оказания медицинской помощи.
Общее число пострадавших выросло до 22 человек.
В ходе массированного обстрела Севастополя со стороны Украины дежурные средства противовоздушной обороны сбили над городом пять воздушных целей.
Изначально Развожаев сообщил, что упавшие обломки ранили 14 человек. Из них 12 — жители Учкуевки, также пострадали два жителя Любимовки.
Кроме того упавшие обломки сбитых снарядов привели к пожару в жилом доме и лесном участке около пансионата «Лазурь». Для тушения огня на место выехали спасатели.