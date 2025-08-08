Срывает злость. В Госдуме объяснили причины атаки БПЛА на Сочи в разгар сезона

Президент Украины Владимир Зеленский срывает злость на мирных жителях, которые приехали на отдых в Сочи, из-за того, что его не пригласили на переговоры. Об этом изданию News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это не ВСУ, это Зеленский преследует свои цели. Его не берут на переговоры, он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи. <…> ВСУ не могут справиться с нашими войсками на поле боя, поэтому пытаются нанести удар по женщинам, детям и отдыхающим», — отметил Колесник.

Депутат напомнил, что в Сочи нет военных объектов. Курортный сезон в самом разгаре, на пляжах очень много народу.

Сирены в Сочи гудели весь день, местные жители рассказали, что готовятся к тяжелой ночи. Из-за угрозы беспилотников отдыхающих эвакуировали с пляжей.

В аэропорту некоторое время действовали ограничения на прием и отправку самолетов. На запасные аэродромы за это время ушли 17 самолетов, летевших в Сочи.