Смешанная тактическая группа ликвидировала технику и военнослужащих Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Боевую работу экипажа вертолета Ка-52М показала пресс-служба Минобороны.

Пилоты в составе смешанной тактической группы настигли группу военнослужащих ВСУ с бронетехникой в курском приграничье при попытке провести ротацию. Вертолет нанес удар.

Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение цели. После выполнения задачи Ка-52М выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

Ка-52М оборудован управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Вертолеты участвовали в операции группировки войск «Восток» по уничтожению опорного пункта ВСУ, атаке «Севера» на замаскированную технику и ударе армейской авиации по подразделениям на Луганском направлении.