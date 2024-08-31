Российские вертолеты уничтожили бойцов и технику ВСУ на Курском направлении

МО: экипажи Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ под Курском

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российская армейская авиация ударила авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Затем они вернулись на площадку вылета.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее экипажи Ка-52 уничтожили бойцов и бронированную технику ВСУ, ударив авиаракетами по вражеским позициям в Курской области.

До этого российские военные сбили украинский самолет Су-27, когда он пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в курском селе Карыж.