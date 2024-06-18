Появилось видео удара армейской авиации по замаскированной технике ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М группировки «Север» поразил технику ВСУ

В зоне ответственности группировки «Север» неуправляемыми авиационными ракетами уничтожили замаскированную технику и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Кадры боевой работы вертолета Ка-52М показало Минобороны.

Опорный пункт противника обнаружили в зоне проведения спецоперации. Экипаж вертолета армейской авиации получил координаты и вылетел на задание. Удар по замаскированной технике и подразделению нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«Во время отхода от цели были осуществлены отстрелы тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель была уничтожена на все 100%», — рассказал летчик.

В Днепропетровской области поразили несколько пунктов дислокации украинских военных. Бойцы ВСУ заняли дома в пригороде Марганца и поселке городского типа Покровское. Одним из ударов уничтожили пикап, оборудованный пулеметом.

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