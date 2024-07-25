Появилось видео, как российские летчики уничтожают живую силу противника ракетами «Вихрь»

Минобороны РФ: экипаж вертолета Ка-52М поразил живую силу ВСУ ракетами С-8

Экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — написали в публикации ведомства.

Также в министерстве разместили видео с экипажем. На кадрах два вертолета совершают боевой вылет и выпускают снаряды.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что военные России ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Он отметил, что уничтоженные иностранцы состояли в инженерных войсках ВСУ.

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