Появилось видео, как российские летчики уничтожают живую силу противника ракетами «Вихрь»

Экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале .

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — написали в публикации ведомства.

Также в министерстве разместили видео с экипажем. На кадрах два вертолета совершают боевой вылет и выпускают снаряды.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что военные России ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Он отметил, что уничтоженные иностранцы состояли в инженерных войсках ВСУ.