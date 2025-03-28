Средства РЭБ подавили беспилотник в Ростовской области

Средства РЭБ подавили беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник над Брянской областью.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают осуществлять удары по российским энергетическим объектам, вопреки своим заявлениям о якобы прекращении атак. Например, в Брянской области украинские силы атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил временное обещание сторон конфликта не атаковать объекты энергетики. Украинский президент после диалога политиков согласился с условиями, но выполнять их не стал.