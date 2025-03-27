ВСУ вновь ударили по российской энергоструктуре, забыв о договоренности

Украинские войска продолжают бить по объектам российской энергетики, вопреки своим заявлениям о якобы прекращении ударов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — заявили в ведомстве.

Накануне вечером в Брянской области в Климовском районе из-за атаки украинского беспилотника по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» пропал свет. Отключилась высоковольтная линия на объекте.

«Кроме того, 27 марта в Брянской области около 07:00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО „Россети Центр“ — „Брянскэнерго“ выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция», — отметили в Минобороны.

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта договорились, что стороны конфликта на Украине перестанут атаковать объекты энергетики в течение следующих 30 дней.

Позже украинский президент Владимир Зеленский тоже поддержал эту идею. Однако договоренности соблюдать не стал.