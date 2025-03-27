Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над территорией Брянской области один украинский беспилотный летательный аппарат», — заявили в ведомстве.

Минобороны ранее заявляло, что Украина наносила удары по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о принятии российско-американских договоренностей на переговорах в Эр-Рияде 24 марта.

В частности, средства ПВО сбивали два украинских дрона в районе мыса Тарханкут. Беспилотники летели на оборудование Глебовского подземного хранилища газа.