Средства ПВО за ночь уничтожили в Херсонской области более 50 беспилотников

Системы противовоздушной обороны ночью отразили в Херсонской области налет 52 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он также поблагодарил военных за защиту области.

«Низкий поклон бойцам за службу и слаженную работу!» — отметил Сальдо.

За ночь в регионах нейтрализовали более 550 беспилотников. Аппараты перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, Псковской, Тульской и другими областями.

В Твери в результате налета БПЛА разгорелся пожар в логистическом центре в поселке Элеватор. Врио губернатора региона Виталий Королев уточнил, что обошлось без пострадавших.

В Ленинградской области атакам подверглись склады Wildberries. Из-за БПЛА на объекте в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека. Также из-за ночного налета беспилотников обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.