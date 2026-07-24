В Твери из-за атаки беспилотников загорелся логистический центр
Губернатор: в Твери из-за атаки БПЛА загорелся логистический центр
Прошедшей ночью в Твери из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар в логистическом центре в поселке Элеватор. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев в «Максе».
По его словам, загорелось административное здание. Пожарные полностью потушили огонь, пострадавших нет.
На месте работают оперативные службы.
Также минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. По меньшей мере трое пострадали, их доставили в больницы.
Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о террористическом акте.