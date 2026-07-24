Три человека пострадали из-за удара по складам Wildberries в Ленобласти

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В результате налета БПЛА произошел пожар. Пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также из-за атаки беспилотников обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. На этом объекте обошлось без пострадавших.

Дрозденко отметил, что военные нейтрализовали над регионом 59 БПЛА.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что украинские военные атаковали с помощью беспилотников объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Специалисты ликвидируют последствия ЧП.

Также Беглов сообщил, что деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие координирует оперштаб, который он возглавляет.