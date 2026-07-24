Силы ПВО сбили более 570 беспилотников за ночь

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 571 беспилотник в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом, территориями Краснодарского края, Московского региона, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Псковской областей.

Также беспилотники ликвидировали в небе над Орловской, Новгородской, Ленинградской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что украинские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

Также губернатор отмечал, что межведомственное взаимодействие и деятельность городских служб координирует оперштаб, который он возглавляет.