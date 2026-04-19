Средства ПВО за ночь уничтожили 13 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 13 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехватили в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

В Ейске обломки сбитого дрона рухнули в районе морского порта. В результате ЧП никто не пострадал, пожара не возникло. Оперштаб Кубани подтвердил, что к месту падения фрагментов БПЛА прибыли оперативные и специальные службы.

В период с 08:00 до 16:00 18 апреля военные отразили налеты беспилотников в Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской и Рязанской областях, а также над акваторией Черного моря. Всего системы ПВО поразили 46 дронов ВСУ.

Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 18 апреля — над территорией России ликвидировали 258 беспилотников. Аппараты уничтожили в Ростовской, Ленинградской, Псковской, Тамбовской, Ульяновской и других областях, а также в Крыму и на Кубани.