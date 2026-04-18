ПВО за восемь часов уничтожила 46 украинских БПЛА над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в течение восьми часов уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным оборонного ведомства, атаки отразили в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. БПЛА самолетного типа сбили над Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также в небе над Черным морем.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 17 на 18 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников.

Глава Новгородской области Александр Дронов в телеграм-канале отметил профессионализм российских военных при уничтожении украинских беспилотников над регионом.