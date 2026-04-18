Атаку более 250 БПЛА отразили над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили 258 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 17 апреля до 08:00 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного», — заявили в министерстве.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Ростовскую, Псковскую, Саратовскую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области, Краснодарский край и Крым.

Также средства ПВО уничтожили дроны ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей.

В Самарской области беспилотник упал недалеко от роддома. Это произошло в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.