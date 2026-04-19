Украинские дроны атаковали Ейск, обломки упали в морском порту
ВСУ атаковали беспилотниками Ейск в Краснодарском крае. Обломки сбитого дрона упали в районе морского порта, сообщил оперштаб Кубани.
По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков не привело к пожару, на месте работают оперативные и специальные службы.
Также в оперштабе сообщили, что из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна. Никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.
В Брянской области в селе Чернооково в результате атаки дрона на пассажирский автобус погибла женщина. Еще одна сельчанка в результате происшествия получила ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Атака дронов на курское приграничье привела к ранению трех мирных жителей. Двое мужчин и женщина попали в больницу с осколочными ранениями головы, живота, рук и ног.