Украинские дроны атаковали Ейск, обломки упали в морском порту

По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков не привело к пожару, на месте работают оперативные и специальные службы.

Также в оперштабе сообщили, что из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна. Никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.

В Брянской области в селе Чернооково в результате атаки дрона на пассажирский автобус погибла женщина. Еще одна сельчанка в результате происшествия получила ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Атака дронов на курское приграничье привела к ранению трех мирных жителей. Двое мужчин и женщина попали в больницу с осколочными ранениями головы, живота, рук и ног.