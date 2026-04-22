После частичного обрушения подъезда дома в Сызрани пострадали люди

При атаке БПЛА в Сызрани пострадали люди, им оказывают медпомощь

В результате частичного обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Сызрани есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА на Сызрань поврежден дом на улице Астраханской. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работает заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан.

В МЧС уточняли, что под завалами могут находиться два человека, среди них ребенок. Спасатели продолжают разбор завалов, численность группировки увеличили.

Специалисты объявляют режим тишины, чтобы установить вероятные точки нахождения людей. Всего там работают более 300 человек. Жильцов из уцелевшей части дома оперативно эвакуировали.