Средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью

Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Также сегодня ночью атаковали Ростовскую область. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в сторону региона пустили три ракеты и более 30 дронов.

Силы ПВО сработали в Новошахтинске, Каменске, Миллерово, Шахтах, Ростове, Батайске и Таганроге. Большую часть целей нейтрализовали. Пожар случился на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Один человек под Ростовом пострадал из-за падения обломков беспилотника.

В ночь на 18 декабря жители Воронежской области услышали громкие звуки. По их словам, около четырех-шести взрывов. За день до этого российские зенитчики ликвидировали украинский дрон в этом регионе.