Слюсарь: Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Ночью Ростовскую область атаковали три ракеты и более 30 дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого три ракеты и более трех десятков БПЛА. Силы противовоздушной обороны задействовали для защиты Новошахтинска, Миллерово, Каменска, Шахт, Ростова, Батайска и Таганрога», — написал он.

По его словам, врио губернатора, большую часть целей нейтрализовали.

«Горение произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные продолжают бороться с огнем. К сожалению, в населенном пункте под Ростовом один человек получил ранения после падении фрагментов беспилотника. Ему оказали необходимую помощь», — добавил Слюсарь.

Изначально стало известно о семи уничтоженных дронах ВСУ в Ростовской области.