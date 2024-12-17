Дрон ВСУ уничтожили над Воронежской областью

Российские зенитчики ликвидировали украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что режим опасности атаки беспилотников не объявлялся.

Днем ранее российские зенитчики уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью. Обошлось без пострадавших и разрушений.

За прошедшую неделю в ДНР благодаря «Куполу Донбасса» перехватили 138 украинских беспилотника. В Кировском районе Донецка недалеко от объекта водоснабжения перехватили ударный БПЛА с самодельной взрывчаткой.