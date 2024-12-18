Жители Воронежской области услышали взрывы

Shot: очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью

Очевидцы сообщили, что в небе над Воронежской областью прозвучало от четырех до шести взрывов. Об этом написал Telegram-канал Shot.

«Всего было слышно четыре-шесть взрывов, предварительно уже сбито несколько воздушных целей. Пожаров и разрушений на земле по данным очевидцев пока не наблюдается», — уточнил канал.

При этом официальной информации пока еще не поступало.

Этим же вечером силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над регионом. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Днем ранее власти Таганрога предупреждали жителей о взрывах, объяснив это тем, что после ракетной атаки на город взрывотехникам необходимо было обезвредить оставшиеся части ракет. Людей попросили ночью остаться дома и не подходить к окнам.