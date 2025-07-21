Средства ПВО уничтожили еще два атаковавших Москву беспилотника

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин сообщил, что с полуночи 21 июля силы ПВО ликвидировали девять летевших на столицу БПЛА. Обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский. В результате случившегося никто не пострадал, информации о повреждении инфраструктуры не поступало.

Накануне вечером московский мэр сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к столице. Дроны запускают не с Украины, а с приграничных российских территорий, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.