Средства ПВО уничтожили более 20 дронов за ночь

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, еще 10 – над Белгородской областью, а также три – над Брянской областью.

Днем ранее после падения обломков БПЛА на объектах топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области произошло возгорание, сообщал губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, из-за БПЛА крупный пожар начался на территории предприятия в Ростовской области.

Также российские военные в Харьковской области ликвидировали украинский расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область.