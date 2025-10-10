Командира и расчет украинских беспилотников, которые атаковали мирных жителей Белгородской области, ликвидировали в районе Волчанска на Харьковском направлении. Об этом рассказал источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, уничтоженный расчет совершал атаки по гражданскому населению и инфраструктуре.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области. Село расположено на границе с Днепропетровской областью, севернее освобожденного ранее Нововасилевского.

До этого начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации на передовой. По его словам, российские силы полностью уничтожили заблокированную группу ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища.