Под Волгоградом загорелись объекты ТЭК после падения обломков БПЛА

Возгорания произошли на объектах топливно-энергетического комплекса в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — уточнил Бочаров.

Губернатор добавил, что пожарные службы оперативно прибыли на место. Они уже тушат очаги возгорания.

Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы, после прилетов пожары вспыхнули в порту Ильичевска и на судоремонтном заводе.