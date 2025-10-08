Крупный пожар вспыхнул на территории предприятия в Ростовской области из-за БПЛА

В результате удара украинского дрона на территории предприятия в Сальском районе Ростовской области загорелась трава. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, никто из людей в ходе отражения воздушной атаки не пострадал. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники в Сальском и Каменском районах.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушили», — написал Слюсарь.

Минобороны утром 8 октября рапортовало о перехвате 53 беспилотников ВСУ в течение ночи над российскими регионами, в том числе шести — в небе над Ростовской областью.

В Липецке ранее эвакуировали 50 человек после обнаружения обломков сбитого дома рядом с одним из жилых домов. Людям предоставили места временного размещения.