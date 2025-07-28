Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что четыре дрона уничтожили над Ростовской областью, а также еще по одному над Брянской, Калужской и Орловской областями.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что после атак ВСУ неподалеку от хутора Васецкий Красносулинского района произошел пожар, который оперативно потушили экстренные службы.

Днем ранее 51 украинский дрон уничтожили в Ленинградской области, погиб один местный житель и еще двое пострадали, у них ушибы и порезы от осколков.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня пострадали два жителя Белгородской области в селе Беловское.

Тем временем жителей Воронежа начнут оповещать об угрозе дронов через автоматы с водой.