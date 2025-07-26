Жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

В Воронеже в микрорайоне «Олимпийский» 28 июля протестируют систему оповещения в автоматах с водой. Об этом узнало РИА «Новости» от администрации города.

В сообщении указывается, что проверка стартует ориентировочно в 14:00. Сирена будет сопровождаться бегущей строкой «Внимание всем!». После тестирования решат, насколько система целесообразна и эффективна.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что в планах включать звуковой сигнал при атаке беспилотников. Использовать такие автоматы хотят в Воронеже и в других муниципалитетах. Оповещения от МЧС и Telegram-каналов властей прекращаться, конечно, не будут.

Ранее трое подростков пострадали при атаке дрона ВСУ на Воронеж. Обломки летательного аппарата обрушились на многоэтажный дом. Двое мальчиков получили травмы головы и ссадины, а девушка отделалась резаными ранами рук и ног.