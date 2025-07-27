Два белгородца пострадали из-за атаки из РСЗО

Гладков: число пострадавших от атаки в Белгородском районе увеличилось до двух

Число пострадавших от обстрела в Белгородском районе увеличилось до двух человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что украинские боевики обстреляли из РСЗО село Беловское 26 июля. Один раненый находится в областной клинической больнице в состоянии средней степени тяжести.

«Второй пострадавший вечером самостоятельно вызвал скорую. Ему оказали медицинскую помощь, от предложенной госпитализации отказался», — добавил Гладков.

Также из-за удара повреждения получили 10 автомобилей.

За сутки ВСУ атаковали Белгородский район тремя беспилотниками. В селе Лозовое от взрыва повреждения пострадали частный дом и гараж. Также украинская армия обстреляла пятью боеприпасами село Ясные Зори, в результате чего повредилась ЛЭП.

В ночь на 27 июля в российских регионах уничтожили 99 беспилотников. Налеты зафиксировали в Московском регионе, Крыму, над Черным морем, в Брянской, Смоленской, Ростовской, Курской, Воронежской и других областях.