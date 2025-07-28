Пожар начался в Ростовской области после атаки ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех регионах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района», — написал он.

По словам главы региона, на место происшествия оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.

Накануне в Ленинградской области уничтожили 51 украинский дрон. В результате падения одного из сбитых БПЛА начался пожар, погиб местный житель. Еще двое пострадали и обратились к врачам. У них порезы от осколков и ушибы. Также травмы получила жительница Ломоносовского района.

Вчера утром два белгородца пострадали в результате обстрела ВСУ. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики атаковали село Беловское из РСЗО.