Средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над семью регионами России

Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 75 беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Над Ростовской областью военные сбили 36 украинских дронов, над Орловской — 17. Еще восемь беспилотников ликвидировали над Курской областью, девять летательных аппаратов сбили под Белгородом, два — под Рязанью.

«По одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — уточнили в оборонном ведомстве.

Под Орлом два дрона врезались в жилую многоэтажку. Начался пожар, повреждения получили квартиры на нескольких верхних этажах дома. Момент удара беспилотника попал на видео.

В Белгородской области во время атаки дронов начался пожар на нефтебазе. Огнеборцы быстро потушили пламя, никто не пострадал.