Резервуар загорелся на нефтебазе под Белгородом после атаки дронов ВСУ

Гладков: горевший резервуар на нефтебазе в Белгородской области потушили

Фото: Pxhere

Украинские беспилотники утром 3 августа атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — написал Гладков.

Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона. Огнеборцы быстро потушили пламя.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Вечером 2 августа под ударом оказались город Шебекино, поселок Шамино и село Коновалово. Повреждения получили несколько домов и авто.

До этого в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Шебекино загорелась многоэтажка. Почти 20 человек отправили в ПВР.

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