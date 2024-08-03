Резервуар загорелся на нефтебазе под Белгородом после атаки дронов ВСУ

Гладков: горевший резервуар на нефтебазе в Белгородской области потушили

Украинские беспилотники утром 3 августа атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — написал Гладков.

Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона. Огнеборцы быстро потушили пламя.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Вечером 2 августа под ударом оказались город Шебекино, поселок Шамино и село Коновалово. Повреждения получили несколько домов и авто.

До этого в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Шебекино загорелась многоэтажка. Почти 20 человек отправили в ПВР.