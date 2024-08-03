Момент удара дрона по многоэтажке под Орлом попал на видео

Shot: после двойного удара дронами по многоэтажке под Орлом начался пожар

Фото: РИА «Новости»

Два украинских беспилотника врезались в жилой многоэтажный дом под Орлом. Удары произошли с разницей в пару минут, сообщил Telegram-канал Shot.

«Второй взрыв раздался, когда на место уже прибыли пожарные после первой атаки», — написали авторы материала.

В Сети появилось видео с моментом атаки дронов. На записи видно, как беспилотник врезается в дом. Люди в панике разбегаются.

«Уезжайте!» — кричит женщина.

Возгорание в доме оперативно локализовали, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших.

Ростовская область в ночь на 3 августа также подверглась массированной атаке беспилотников. Регион пытались атаковать 55 дронов, жертв и пострадавших нет. На месте происшествий работают службы экстренного реагирования.

Под ударом была и Белгородская область. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу, в одном из резервуаров начался пожар.

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