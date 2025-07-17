Средства ПВО перехватили 17 украинских дронов за два часа над российским небом

Минобороны сообщило об уничтожении 17 дронов ВСУ над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны с 12:00 до 14:00 перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 12:00 до 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что 10 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть — над Калужской и один — над Белгородской.

В ночь на 17 июля силы ПВО ликвидировали 122 беспилотника над Россией, отмечали в Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки дрона погибла местная жительница.

Кроме того, после падения обломков беспилотника на двухэтажный дом в Калужской области пострадала 14-летняя девочка. Медики оказали ей необходимую помощь, заявлял глава региона Владислав Шапша.