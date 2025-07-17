Девочка пострадала при падении обломков БПЛА в Калужской области

Шапша: в Калужской области при падении обломков БПЛА пострадала девочка

В результате падения обломков БПЛА на двухэтажный дом в Калужской области пострадала 14-летняя девочка, ей оказали медицинскую помощь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, всего в небе над регионом перехватили и уничтожили три дрона — в Ульяновском, Думиничском и Сухиничском районах.

«БПЛА при падении в Сухиничском районе попал в двухэтажный дом, возгорания нет. Осколками остекления ранения получил один из жильцов — девочка. Ей оказали необходимую помощь медики», — написал Шапша.

Губернатор добавил, что жителей дома временно эвакуировали, на место прибыла оперативная группа. Администрация района окажет помощь семье в проведении ремонта.

Также в результате падения обломков дрона пострадал один человек в Смоленской области, отмечал глава региона Василий Анохин. Всего в течение ночи силы ПВО сбили 122 украинских беспилотника.