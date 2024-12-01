Средства ПВО ночью уничтожили 29 дронов над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 29 беспилотников ВСУ над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов засекли в Брянской области — там перехватили и уничтожили 20 БПЛА. Под Калугой ликвидировали семь аппаратов, а в Курской и Смоленской областях — по одному.

По данным пресс-службы, боевики ВСУ пытались с помощью беспилотников самолетного типа совершить террористическую атаку на российские объекты.

В Брянской области дрон влетел в жилой дом в Стародубском районе. Жертвой атаки стал ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В многоквартирном доме из-за БПЛА повредились остекление, фасад и балконы. На место прибыли оперативные службы.

В Брянской области после падения обломков дрона вспыхнул пожар в Малоярославецком районе. Губернатор Владислав Шапша рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал.