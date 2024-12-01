Ребенок погиб при атаке беспилотника в Брянской области

Украина провела массированную атаку беспилотниками по территории Брянской области. В Стародубском муниципальном округе погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в официальном Telegram-канале.
По словам главы области, атаку по мирным жителям Стародубского округа ВСУ проводили целенаправленно. Один жилой дом полностью уничтожен.
В многоквартирном доме повреждены остекление, фасад и балконы. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона, информация о последствиях на земле уточняется.