Ребенок погиб при атаке беспилотника в Брянской области

Губернатор Богомаз: при атаке БПЛА в Брянской области погиб ребенок

Украина провела массированную атаку беспилотниками по территории Брянской области. В Стародубском муниципальном округе погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в официальном Telegram-канале .

По словам главы области, атаку по мирным жителям Стародубского округа ВСУ проводили целенаправленно. Один жилой дом полностью уничтожен.

В многоквартирном доме повреждены остекление, фасад и балконы. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона, информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее о врезавшемся в дом беспилотнике в Брянской области сообщили очевидцы.