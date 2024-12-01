Жители Стародубского района Брянской области сообщили о беспилотнике, который, по их данным, врезался в пятиэтажный дом. Об этом написал Telegram-канал Baza, официально информацию власти пока не подтвердили.
По словам очевидцев, район атаковали украинские дроны, в регионе работали силы ПВО. Предварительно, обломки сбитых БПЛА могли попасть в жилые дома.
Вечером в субботу, 30 ноября, об атаке беспилотников на Брянскую область сообщал глава региона Александр Богомаз. По его информации, ПВО сбили десять дронов, никто не пострадал.
Федор Конюхов начал одиночное плавание на веслах через Южный океан
Ребенок погиб при атаке беспилотника в Брянской области
Беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области — СМИ
В аэропортах Москвы и Подмосковья начали собирать отпечатки пальцев у мигрантов
После падения БПЛА в Калужской области начался пожар
Скончалась многодетная жительница Волгограда, которую сбил пенсионер на BMW
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте