Baza: дрон врезался в жилой дом в Брянской области

Жители Стародубского района Брянской области сообщили о беспилотнике, который, по их данным, врезался в пятиэтажный дом. Об этом написал Telegram-канал Baza , официально информацию власти пока не подтвердили.

По словам очевидцев, район атаковали украинские дроны, в регионе работали силы ПВО. Предварительно, обломки сбитых БПЛА могли попасть в жилые дома.

Вечером в субботу, 30 ноября, об атаке беспилотников на Брянскую область сообщал глава региона Александр Богомаз. По его информации, ПВО сбили десять дронов, никто не пострадал.