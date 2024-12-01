После падения БПЛА в Калужской области начался пожар

Шапша: в Калужской области после ликвидации дрона ВСУ начался пожар

Фото: Unsplash

После падения украинского беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области начался пожар. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в Малоярославецком районе. Дрон упал вне территории жилой застройки.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — уточнил губернатор.

Этой же ночью ВСУ атаковали Брянскую область. Силы ПВО сбили 10 беспилотников. По предварительным данным пострадавших нет.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте