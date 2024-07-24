Спустя месяц после удара по пляжу из больниц Севастополя выписали всех пострадавших

Развожаев: в Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке 23 июня

Пострадавшие при ракетном ударе по пляжу в Севастополе пошли на поправку. Из местных больниц выписали всех раненых, в медцентрах Москвы остались лишь четыре пациента, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня. <…> В московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести», — заявил он.

Курортный город атаковали американскими ракетами ATACMS. Пострадали более 150 человек. Из них 12 детей и 10 взрослых увезли на лечение в московские больницы — НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Боткинскую больницу и другие.

Представитель Пентагона заявил российским журналистам, что Вооруженные силы Украины самостоятельно выбирали цель для удара. RT сообщил об угрозе нового кубинского ракетного кризиса в отношениях России и США.