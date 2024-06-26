Пентагон открестился от причастности к удару ВСУ по пляжу в Севастополе
Пентагон: пляж в Крыму не был целью украинского ракетного удара
ВСУ не имели намерения нанести удар по пляжу в Севастополе. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Пентагона.
По его словам, причиной трагедии, приведшей к жертвам среди мирного населения, стали якобы действия российских средств ПВО.
«Российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету <…> и на пляж упали осколки, поранившие гражданских лиц», — заявил американский военный.
Также он отказался комментировать тот факт, что в атаке на Севастополь ВСУ использовали ракету ATACMS американского производства, и заявил о праве Украины самостоятельно выбирать цели для военных ударов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил закрыть пляжи и другие общественные места в Крыму и Краснодарском крае из-за угрозы их обстрелов со стороны Украины.