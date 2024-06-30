Глава Севастополя назвал число пациентов, которые остаются в больницах после атаки ВСУ

Развожаев: в больницах Севастополя после обстрела ВСУ остаются 22 пациента

Фото: РИА «Новости»

В севастопольских больницах остаются 22 пациента, пострадавших во время удара со стороны Вооруженных сил Украины американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Среди госпитализированных — 12 детей и 10 взрослых, напомнил глава Севастополя.

«Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них один ребенок)», — написал Развожаев.

Еще 15 человек находятся в состоянии средней тяжести, пятеро — в состоянии легкой степени тяжести.

Жертвами атаки ВСУ на пляж «Учкуевка» в Севастополе стали четыре человека, в том числе два ребенка. Более 150 человек получили ранения.

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