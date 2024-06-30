Глава Севастополя назвал число пациентов, которые остаются в больницах после атаки ВСУ
Развожаев: в больницах Севастополя после обстрела ВСУ остаются 22 пациента
В севастопольских больницах остаются 22 пациента, пострадавших во время удара со стороны Вооруженных сил Украины американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Среди госпитализированных — 12 детей и 10 взрослых, напомнил глава Севастополя.
«Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них один ребенок)», — написал Развожаев.
Еще 15 человек находятся в состоянии средней тяжести, пятеро — в состоянии легкой степени тяжести.
Жертвами атаки ВСУ на пляж «Учкуевка» в Севастополе стали четыре человека, в том числе два ребенка. Более 150 человек получили ранения.