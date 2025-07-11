Спецпосланник Трампа приедет в Киев на неделю

Спецпосланник президента США Кит Келлог 14 июля приедет в Киев, его визит продлится неделю. Об этом сообщило украинское издание «Новини.Live».

С чем будет связан визит и какова его программа, не сообщается. Вероятно, он проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в понедельник сделает «крупное заявление» о России, не уточнив никаких подробностей. Он также заявил, что разочаровался в позиции президента Владимира Путина.

В начале июля Келлог заявил, что США и Украина готовы к мирным переговорам, а затягивает диалог якобы Россия. По словам спецпосланника, в Белом доме есть понимание, как должно выглядеть окончательное соглашение по урегулированию.