Спецпосланник Путина вновь прибыл во Флориду

Reuters: Дмитриев прибыл во Флориду на встречу с представителями Белого дома

Очередные консультации по украинскому урегулированию прошли во Флориде. В них принял участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщили источники агентства Reuters .

По их информации, Дмитриев 11 марта находился во Флориде. Он прибыл на встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

В последний раз Дмитриев выезжал в США 31 января при подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби. В заседании рабочей группы в Майами приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Выездная встреча с американской делегацией прошла 26 февраля в отеле Four Seasons в Женеве. До переговоров с Дмитриевым делегация США пообщалась с украинскими посланниками.